Top 10 The Legend of Zelda: quali sono i dieci migliori capitoli della serie?

Sono passati trentasette anni dal fatidico 1986, il quale segnò profondamente l’avvenire del mondo Nintendo. Di lì a pochi mesi, nel febbraio dello stesso anno, è arrivata nell’ecosistema del Famicom quella che in seguito si sarebbe rivelata essere una delle più importanti produzioni videoludiche della Grande N: The Legend of Zelda.

Le avventure e le peripezie di Link, intento a salvare la principessa Zelda e il regno di Hyrule, hanno di lì a poco conquistato il cuore dei fan Nintendo, il cui amore è arrivato fino al 2023 con l’uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Quest’ultimo è definito da molti come lo Zelda più avvincente di sempre, ma quali sono i migliori Zelda? Sulla falsa riga di quanto visto con la classifica dedicata al Killzone più bello di sempre, è tempo di scoprire ciò che la critica ha riservato allo spadaccino che si è prodigato nella salvezza del suo regno.

10. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Iniziamo la lista dei migliori Zelda secondo Metacritic con un 90/100 per Phantom Hourglass. Questa è una delle poche iterazioni di The Legend of Zelda ad essere indissolubilmente legata ad altri capitoli: più in particolare, il gioco ha dato vita ad un ottimo binomio con l'uscita di Spirit Tracks, pubblicato due anni dopo rispetto all'uscita del primo.

The Legend of Zelda Phantom Hourglass è una delle avventure più importanti di Nintendo DS, una console che ha regalato negli anni innumerevoli esperienze che hanno segnato nel profondo i videogiocatori di tutto il mondo. Phantom Hourglass è ad oggi un Metacritic must-play.

9. The Legend of Zelda: The Minish Cap

Il 2004 segnò un momento importante per il Gameboy Advance: quello fu l'anno dell'uscita di The Minish Cap, una delle avventure di Link approdate sul mercato sotto il vessillo di Nintendo e Capcom. L'89/100 assegnato a The Minish Cap è specchio della valenza di un prodotto che, per gran parte della critica specializzata, avrebbe dovuto segnare lo standard dell'intero franchise.

Ricco di carisma, personalità e un gameplay tanto in linea con i suoi predecessori quanto travolgente, The Minish Cap è ritenuto da molti un progetto di altissimo livello, che ha poco da invidiare ad altri titoli del filone 2D di Zelda.

8. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

All'annuncio di un sequel diretto del lontano The Legend of Zelda: A Link to the Past, i fan di vecchia data saranno sobbalzati dalla sedia, complice il ritorno di un progetto in 2D dopo l'inizio del "nuovo corso" dettato dall'uscita di Skywards Sword nel 2011.

The Legend of Zelda: A Link Between World non è ritenuto dalla critica come il miglior capitolo della serie e non raggiunge le posizioni più alte della classifica. Ciò nonostante, il capitolo uscito su 3DS nel 2013 ha capitalizzato l'attenzione della critica con un quasi-eccellente 91/100.

7. The Legend of Zelda: A Link to the Past

Aggiudicandosi un ottimo 95/100, The Legend of Zelda: A Link to the Past rappresenta uno dei punti più alti per il filone 2D del franchise. Uscito nel 1991 su Super Nintendo e qualche anno più in là – precisamente nel 2002 – su GBA, The Legend of Zelda: A Link to the Past è ad oggi considerato uno dei titoli migliori della serie.

Al di là delle varie aggiunte in termini di ampliamento del gameplay grazie ai nuovi oggetti, ciò che più rese rivoluzionario il progetto in questione fu l’esistenza di due dimensioni giocabili: il mondo normale ed il mondo delle tenebre. Tale formula è stata poi mutuata e re-interpretata con le iterazioni a seguire.

6. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Majora’s Mask è sempre stato posto in un limbo di opinioni contrastanti tra pubblico e critica, complice il tono più cupo e meno scanzonato della trama di questa iterazione. A ciò si unisce il peso sulle spalle ereditato dal predecessore Ocarina of Time, ad oggi ritenuto da molti il miglior Zelda di sempre.

Majora’s Mask ha avuto un'accoglienza più fredda nel 2000, nonostante l’ottenimento di un apprezzatissimo 95/100 per il titolo uscito su Nintendo 64.

5. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Uscito vittorioso tra le produzioni più importanti della prima metà dell’anno ancora in corso, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è riuscito a rispondere alle esigenze dell’utenza ed alle aspettative derivanti – anche in questo caso – da un precursore di non poco conto.

Breath of the Wild ha infatti rivoluzionato il filone 3D della serie, ed è proprio per questo che Tears of the Kingdom ha avuto l’arduo compito di saper fare altrettanto bene limitando la sensazione di déjà-vu. Proprio per questo, il 96/100 di Tears of the Kingdom ha avuto un peso mediatico non indifferente.

4. The Legend of Zelda: Twilight Princess

Con Twilight Princess si torna nuovamente a parlare di alcune delle principali avventure dell’ecosistema GameCube. Twilight Princess è stato ritenuto dalla stampa specializzata come un titolo tale da non poter deludere in alcun modo le aspettative dai fan, complice il suo arrivo in grande stile e la sua capacità di re-interpretare gli stilemi del genere videoludico di riferimento.

Definito all'epoca anche come "lo Zelda più cinematografico e coinvolgente mai giocato", Twilight Princess ha intrattenuto per ore anche i possessori su Wii U con la riproposizione pubblicata nel 2016. The Legend of Zelda: Twilight Princess è stato valutato con un 96/100.

3. The Legend of Zelda: The Wind Waker

Arriviamo alla terza posizione con The Wind Waker, altra iterazione giunta nei lidi di GameCube e ritornata poi in auge con la sua uscita in una versione rimasterizzata su Wii U.

The Wind Waker è da molti considerato uno degli Zelda più belli ed affascinanti di sempre, soprattutto nell’ottica della sua importanza per aver permesso alla serie di navigare in direzione di quello che è stato giocato ed apprezzato nel 2023 con Tears of the Kingdom. The Wind Waker è classificato come il terzo miglior gioco della serie con un punteggio pari a 96/100.

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Dopo il parimerito di punteggio tra The Wind Waker, Twilight Princess e Tears of the Kingdom, è tempo di parlare del capitolo di Zelda ritenuto tra i più innovativi di sempre: Breath of the Wild. Quest’ultimo ha un’importanza non indifferente per il medium videoludico e per l’evoluzione del franchise in questione, soprattutto a causa dell’apertura delle avventure di Link agli stilemi ludici dell’open world.

La rivoluzione attuata con questo titolo è stata oggetto di aspre critiche ad opera dei detrattori degli open world e del filone 3D di Zelda. Ciò nonostante, The Legend of Zelda: Breath of the Wild occupa il secondo posto della classifica con un punteggio pari a 97/100.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ultimo – ma non per importanza – in questa classifica è The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Forse, in questo caso più di tutti gli altri, è importante sottolineare l’importanza storica del titolo.

Ocarina of Time ha dato il via ad un passaggio epocale dal 2D al 3D, tale da inspessire a dismisura la qualità della line-up di Nintendo 64 con un titolo rimasto negli annali della storia videoludica. Proprio per questa ragione, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è stato valutato con un altisonante 99/100.