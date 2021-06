The Legend of Zelda: qual è il miglior gioco della serie Nintendo?

Da ben 35 anni la serie di The Legend of Zelda regala emozioni e avventure memorabili ai fan Nintendo. Sin dall'esordio dell capostipite nel 1986 su Famicom Disk System (e convertito poi su NES), il prode Link non ha mai mancato di comparire su ogni console della Grande N, lasciando un segno profondo ad ogni nuova apparizione.

Con un brand ormai composto da decine di capitoli principali, spin-off e riedizioni, qual è considerato il miglior The Legend of Zelda di sempre? La larga maggioranza degli episodi ha fatto breccia nel cuore dei giocatori tanto quanto degli addetti ai lavori, ma sul lato critica il primato spetta a The Legend of Zelda Ocarina of Time, che su Metacritic riporta un punteggio di 99/100. Seppur basato solo su 22 recensioni totali, il capolavoro del 1998 non è solo il titolo della serie con il risultato più alto, ma è da anni al vertice della classifica dei migliori giochi di tutti i tempi sul famoso aggregatore di recensioni, a parte un brevissimo intervallo in tempi recenti dovuto a un momentaneo 100 registrato dalla versione Switch della visual novel The House in Fata Morgana, che toccò il punteggio pieno prima di scendere a 98. Lo segue a ruota The Legend of Zelda Breath of the Wild, con un eccellente 97 frutto della media basata però su ben 109 recensioni.

Tra gli appassionati il dibattito su quale sia il più grande Zelda mai fatto è da sempre fonte di dibattito. Ocarina of Time viene molto spesso citato, ma anche lo stesso Breath of the Wild ha scalato velocemente le preferenze dei fan, rimasti estasiati dall'incredibile avventure creata da Nintendo su Switch e Wii U nel 2017. Ma tanti giocatori di lunga data citano spesso l'intramontabile The Legend of Zelda A Link to the Past per Super Nintendo come miglior esponente del franchise. Sono generalmente questi tre i giochi più citati nel dibattito, sebbene tanti altri capitoli hanno registrato eccellenti vette qualitative scalando le preferenze dei singoli fan.

Nel frattempo si aspetta l'uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 nel 2022, e chissà se il nuovo capitolo non riuscirà ad inserirsi anch'esso nel dibattito in futuro. Lo avete invece visto The Legend of Zelda Ocarina of Time in 4K e 60fps grazie a una mod?