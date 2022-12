The Legend of Zelda: a quale razza appartiene Ganondorf?

Ganondorf è l'iconico antagonista di Link in The Legend of Zelda. Noto anche attraverso le sembianze demoniache di Ganon, il temibile nemico nasce anzitutto come un essere umano, entrato poi in possesso della Triforza del Potere che lo ha così reso la più grande minaccia alla pace di Hyrule.

Dopo aver scoperto a quale razza appartiene Link di The Legend of Zelda, sappiamo anche qual è la razza dei potentissimo Ganondorf? Come specificato nel dettaglio in The Legend of Zelda Ocarina of Time (ancora oggi considerato da tanti fan il miglior gioco della serie The Legend of Zelda), l'avversario principale di Link e Zelda appartiene alla razza Gerudo, introdotta per la prima volta nel capolavoro per Nintendo 64 del 1998 e poi comparsa anche in diversi altri giochi successi della serie.

La caratteristica peculiare della razza Gerudo è che si tratta di un popolo composto da sole donne, tutte prevalentemente ladre e guerriere (ma anche piratesse, come visto in The Legend of Zelda Majora's Mask). Nonostante il loro disprezzo per gli uomini, una volta ogni cento anni un maschio nasce all'interno della tribù Gerudo, destinato a divenire il loro sovrano incontrastato. E' esattamente ciò che è accaduto con Ganondorf, la cui sete di potere accrescerà sempre di più con il passare del tempo rivelandosi un pericolo per Hyrule e tutti i suoi abitanti.