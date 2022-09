The Legend of Zelda: a quale razza appartiene Link?

Dopo una lunga attesa, ora c'è la data: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom arriverà su Nintendo Switch il prossimo 12 maggio 2023, pronto a raccontare una nuova avventura attraverso il regno di Hyrule vestendo come sempre i panni di Link.

Proprio lo storico protagonista della serie è spesso al centro di interrogativi da parte dei fan: ancora oggi, infatti, in tanti si interrogano sulla sua natura e le sue origini avvolte in un alone di mistero, e si chiedono chi è veramente Link di The Legend of Zelda.

Uno degli interrogativi che maggiormente interessano i giocatori è quello relativo alla sua razza: in tutti i capitoli della serie Link è ufficialmente un ragazzo della razza Hylia, creature dall’aspetto simile ad elfi con le orecchie a punta, che risultano essere talvolta di piccole dimensioni, e in altre occasioni dal fisico piuttosto alto e slanciato. Nel corso dei vari giochi della serie è stato possibile incontrare diversi esponenti Hylia, mettendo così ancora più in risalto le differenze fisiche che caratterizzano i membri di questa specie



Link non è comunque l'unico personaggio chiave ad avere questa origine: anche la principessa Zelda e suo padre, il Re di Hyrule, appartengono agli Hylia, la quale custodisce anche la sacra reliquia conosciuta come Triforza.