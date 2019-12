Il primo The Legend of Zelda ricreato in Super Mario Maker 2, ecco il codice

Il crossover tra The Legend of Zelda e Super Mario Maker 2 sta iniziando a dare i suoi frutti, oltre alla semplice aggiunta del personaggio di Link e degli elementi tipici della serie tra gli strumenti dell'editor.

Chris Kohler, redattore di Kotaku, ha annunciato di essere al lavoro per riprodurre l'intera prima avventura di Link (The Legend of Zelda per Nintendo NES) in Super Mario Maker 2. Chris è già a buon punto ed ha fornito il codice per scaricare la sua opera, che in ogni caso non è ancora completa, obiettivo come detto è quello di ricreare interamente il primo gioco della serie ideata da Shigeru Miyamoto. Se siete curiosi potete scaricare il gioco utilizzando il codice KFH-GN2-L2G.

A proposito dell'aggiornamento di Zelda per Super Mario Maker 2, il nostro Francesco Fossetti afferma che "questa iniezione di contenuti non va affatto considerata secondaria: oltre ad aggiungere nuovi nemici ed elementi inediti per creare i propri stage, l'aggiornamento si prefissa anche un obiettivo ben più ambizioso, ovvero quello di sovvertire le regole base del platform tradizionale dando a Mario la possibilità di... trasformarsi in Link. In questo modo chi vorrà dedicarsi alla creazione degli stage potrà letteralmente sfogare la propria inventiva, costruendo i livelli non tanto per farli attraversare dalla salterina mascotte di Nintendo, ma dal prode eroe di The Legend of Zelda, armato di scudo, spada e bombe. Vediamo più nel dettaglio cosa ci riserva l'update di Super Mario Maker 2."