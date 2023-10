The Legend of Zelda: un rumor suggerisce un remake o una remaster imminente

Stando a quanto rivelato da Serkan Toto, conosciuto analista giapponese nel settore videoludico, potrebbe essere in arrivo, già nel giro di pochi mesi, un remake o un remaster di uno dei giochi legati all'amata saga di The Legend of Zelda.

Il post, pubblicato sul profilo Twitter/X di Toto e successivamente rimosso, dava adito a diverse interpretazioni, alcune delle quali vedrebbero arrivare il progetto già nel 2023, quindi nel giro di breve. L'enigmatico messaggio recitava: "Z R 2023".

La Z è stata immediatamente associata a Zelda. Questo perché un precedente tweet dell'analista, in cui scrisse "Z2 2022", anticipò l'annuncio del successore di Zelda: Breath of the Wild, il cui sequel fu effettivamente rivelato in occasione dell'E3 2021 con finestra d'uscita nel 2022 (in seguito fu rimandata al 2023 e ha battuto tutti in Giappone).

Non è da escludere, dunque, che la Z faccia ancora una volta riferimento al franchise che comprende le numerosissime avventure del guerriero Link. Più criptica, invece, è la R, che compare per la prima volta nei tweet di Toto e che sta generando in queste ore diverse ipotesi.

Molti la associano a "Remake" o "Remaster", presupponendo che il post, unito a quel "2023", voglia anticipare l'imminente annuncio di un remake o di una remaster di una delle avventure di The Legend of Zelda. Tuttavia, 2023 potrebbe riferirsi anche all'anno fiscale, considerando la professione dell'autore, e in questo caso si estenderebbe fino a marzo 2024.

Al momento, naturalmente, non ci sono conferme di alcun tipo e si tratta unicamente di speculazioni. Se l'annuncio è davvero dietro l'angolo, non bisognerà far altro che aspettare. Nel frattempo, riscopriamo la Top 10 dei migliori giochi di The Legend of Zelda.