The Legend of Zelda: la sbalorditiva antica tecnologia Sehikah in un cosplay di Purah

Mettendosi alle spalle Final Fantasy 16, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha trionfato ai Super Popular Awards 2023 di Famitsu, un importante evento in cui sviluppatori, influencer e celebrità giapponesi hanno eletto il miglior gioco dell'anno. Ma questo è solo l'ultimo riconoscimento ottenuto dall'avventura ruolistica Nintendo.

Anche a distanza di diversi mesi dall'uscita su Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continua a guidare le classifiche e a spopolare tra gli appassionati, soprattutto all'interno della community dei cosplayer.

In attesa di novità riguardanti un nuovo episodio della saga - avete saputo che il senior game designer di Prince of Persia The Lost Crown si è proposto per Zelda? - Sony e Nintendo hanno dato il via a una a dir poco inedita e inaspettata collaborazione. Le due aziende giapponesi, storicamente rivali sul mercato, stanno sviluppando un film live-action di Zelda. Shigeru Miyamoto è al lavoro sul film di Zelda da 10 anni e non ha alcuna intenzione di deludere gli appassionati. L'hype, dunque, è elevato.

In questo cosplay di Purah da The Legend of Zelda facciamo ritorno nel meraviglioso mondo fantasy di Hyrule. In compagnia della ricercatrice al servizio della principessa Zelda, scopriamo l'antica tecnologia Sehikah. Sebbene sia più adulta rispetto ai capitoli passati, anche in Tears of the Kingdom la sua età potrebbe ingannare. Purah è vissuta durante la Grande Calamità, ma nel cosplay di ladalyumos è ancora giovanissima!