The Legend of Zelda: sconti e offerte da GSZ per festeggiare l'arrivo di Skyward Sword HD

Luglio è il mese di The Legend of Zelda: la riedizione HD di Skyward Sword è da poco arrivata su Nintendo Switch e per l’occasione GameStopZing ha lanciato una serie di promozioni speciali dedicate proprio ad una delle serie più amate dai videogiocatori.

Da GameStopZing è possibile preordinare il Game & Watch The Legend of Zelda al prezzo di 39.98 euro, questa piccola retroconsole arriverà a metà novembre e includerà ben quattro giochi: l’originale The Legend of Zelda uscito su NES, il sequel Zelda II The Adventure of Link e The Legend of Zelda Link’s Awakening per Game Boy, oltre a una versione speciale di Vermin con protagonista l’elfo Link. Come il Game & Watch Super Mario Bros uscito lo scorso anno, anche in questo caso troviamo orologio digitale e sveglia con vari temi ispirati a The Legend of Zelda, un pezzo da collezione che non faticherà a conquistare tutti gli appassionati della serie Nintendo.

In offerta anche tre giochi per Nintendo Switch: The Legend of Zelda Breath of the Wild è in promozione al prezzo di 59.98 euro mentre il prequel Hyrule Warriors L’Era Della Calamità è in vendita a 49.98 euro, stesso prezzo per The Legend of Zelda Link’s Awakening, remake del titolo omonimo uscito su Game Boy nei primi anni ’90. GameStopZing è specializzata anche nella vendita di contenuti digitali e in questa tipologia di prodotti rientrano i Pass di Espansione di Hyrule Warriors L’Era della Calamità e The Legend of Zelda Breath of the Wild in sconto a 14,99 euro l’uno, una ottima occasione per espandere l’avventura e aggiungere nuovi contenuti ai due giochi per Nintendo Switch.

Infine, vi ricordiamo che da GameStopZing trovate The Legend of Zelda Skyward Sword HD per Nintendo Switch a 60.98 euro, i Joy-Con dedicati al gioco in edizione limitata a 79.98 euro e infine il raro Amiibo di Zelda e Solcanubi a 24,98 euro.