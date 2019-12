The Legend of Zelda: la serie Nintendo prossima ai 100 milioni di copie vendute

In attesa dell'annuncio della data di pubblicazione dell'atteso sequel di Breath of the Wild, la serie di The Legend of Zelda sembra ormai prossima al superamento di un significativo traguardo.

Come evidenziato dalla sempre attiva community di Reddit, la saga Nintendo potrebbe infatti star per superare quota cento milioni di unità vendute! Secondo i dati riportati, infatti, all'inizio del quarto trimestre del 2019, l'insieme dei capitoli principali e degli spin-off di The Legend of Zelda potevano contare su vendite pari a circa 97,72 milioni di copie. La cifra aggiornata, si osserva, potrebbe aver ora ragionevolmente superato l'importante traguardo.

Il più recente esponente della serie, il remake per Nintendo Switch di The Legend of Zelda: Link's Awakening, approdato sul mercato lo scorso 20 settembre, ha in effetti venduto nel corso della prima decina di giorni circa 3 milioni di copie nel mondo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, inserito dalla Redazione di Everyeye tra i migliori giochi del decennio, ha dal canto suo rappresentato un grande successo commerciale. Esordito nel marzo 2017, la nuova avventura di Link si è conquistata, nell'agosto 2019, il titolo di gioco di Zelda più venduto di sempre negli USA.



Che la stagione delle festività natalizie possa aver portato la saga della Casa di Kyoto a superare il traguardo dei cento milioni? In attesa di eventuali dati in merito da parte di Nintendo, qual è il vostro The Legend of Zelda preferito?