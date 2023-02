The Legend of Zelda: un nuovo set LEGO svelato da un leak

LEGO ha inviato un sondaggio ai propri utenti all'interno del quale è presente del materiale riguardante il nuovo set di mattoncini a tema The Legend of Zelda. Sebbene non ci sia ancora alcun annuncio ufficiale, le prime immagini sono già trapelate in rete.

Il set vede protagonisti Zelda e Link da The Legend of Zelda Breath of the Wild, Link da Ocarina of Time ed anche il Grande Albero Deku. Quest'ultimo potrebbe presentare diverse caratteristiche uniche: qualche appassionato potrebbe costruirlo con le iconiche foglie verdi così come è apparso in Ocarina of Time, ad esempio, mentre altri potrebbero preferire le foglie rosa di Breath of the Wild. In tutto ci saranno circa 1.920 pezzi ed il prezzo del prodotto potrebbe variare tra i $200 e i $325.

La fuga di notizie sembra avere delle solide fondamenta dal momento che LEGO e Nintendo hanno stretto una partnership nel 2020. Sebbene l'accordo fosse perlopiù incentrato sul brand di Super Mario, non ci stupirebbe un'estensione dello stesso per coprire altri franchise di punta della casa di Kyoto.

Con l'imminente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in uscita il 12 maggio su Nintendo Switch, pubblicare un set a tema quest'anno si rivelerebbe probabilmente una buona idea per supportare al meglio il ritorno sulle scene di Link. Nel mentre attendiamo un possibile commento da parte di Nintendo e LEGO, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per prepararvi al meglio al nuovo attesissimo capitolo della serie.