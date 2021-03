The Legend of Zelda, da Skyward Sword a Breath of the Wild: tutta la timeline in video!

La saga leggendaria di casa Nintedo, ideata da Shigeru Miyamoto, ha raggiunto di recente un importante traguardo, che ci spinge a volgere lo sguardo in direzione della sua intera storia.

Il 2021 segna infatti il 35° anniversario di The Legend of Zelda, tra le più celebri e blasonate saghe nate dal genio creativo del colosso di Kyoto. Per oltre un decennio, l'epopea di Link, Zelda e Ganon ha condotto appassionati videogiocatori tra le lande di Hyrule (e non solo), per avventure ricercate e coinvolgenti. Quasi ogni capitolo della saga può essere apprezzato singolarmente, senza necessità per il pubblico di aver già approcciato in precedenza la saga. Alcune eccezioni sono presenti, come ad esempio il viaggio in due atti costituito da The Legend of Zelda: Oracle of Ages e The Legend of Zelda: Oracle of Seasons.



Ciascuno dei viaggi compiuti nei panni di Link, tuttavia, occupa un posto ben preciso all'interno di una mitologia di ampio respiro, che muove i primi passi da The Legend of Zelda: Skyward Sword e si evolve e dirama sino al più recente The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In attesa di poter scoprire nuove informazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e di poter testare il rifacimento HD di Skyward Sword su Nintendo Switch, il nostro Andrea Fontanesi ha volto lo sguardo all'intera saga Nintendo, ricomponendone con cura la cronologia.