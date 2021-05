The Legend of Zelda Skyward Sword HD: annunciato l'amiibo di Zelda & Loftwing

Nintendo ha annunciato un nuovo amiibo che accompagnerà il lancio di The Legend of Zelda Skyward Sword HD su Nintendo Switch: si tratta della figure di Zelda & Loftwing, disponibile dal 16 luglio insieme al gioco.

L'amiibo di Zelda & Loftwing rappresenta non solo la celebre principessa ma anche il suo fedele compagno alato Loftwing, uniti nel bene e nel male. Utilizzando l'amiibo in questione sarà possibile alzarsi in volo per esplorare il cielo oppure tornare rapidamente sulla terraferma e viceversa, un valido aiuto dunque per il prode Link. Non è chiaro se il doppio personaggio sbloccherà anche costumi e oggetti in-game extra per il protagonista dell'avventura, in apertura trovate un trailer dedicato al nuovo "doppio amiibo" di The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD esce il 16 luglio su Nintendo Switch, oltre al gioco lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche l'amiibo di Zelda & Loftwing e i Joy-Con personalizzati a tema Skyward Sword, già disponibili per il preordine presso i principali rivenditori.

Secondo alcuni rumor entro la fine dell'anno arriveranno su Nintendo Switch anche Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask e The Wind Waker, tuttavia non ci sono conferme a riguardo e per il momento si tratta solamente di una voce di corridoio.