The Legend of Zelda Skyward Sword HD: come funzionano i controlli?

Come funzioneranno i controlli di The Legend of Zelda Skyward Sword HD? Nintendo assicura che questa riedizione potrà contare su "comandi di movimento più fluidi" e la possibilità di giocare utilizzando solamente i pulsanti.

Per ovvi motivi il sistema di controllo del gioco originale è stato riprogettato per sfruttare i Joy-Con: il controller destro verrà utilizzato per brandire la spada mentre il controller sinistro si utilizzerà per alzare lo scudo e bloccare gli attacchi degli avversari. Questi movimenti potranno essere utilizzati anche per lanciare le bombe, usare l'arco con le frecce e utilizzare vari oggetti dell'inventario.

Inoltre viene introdotto un secondo schema di comandi basato interamente sui tasti, per giocare su Nintendo Switch Lite o in modalità portatile con Nintendo Switch. In questo caso per muovere la spada basterà inclinare lo stick destro nella direzione desiderata.

La riedizione dell'avventura di Link uscita originariamente su Wii nel 2011 sarà disponibile dal 16 luglio, lo stesso giorno arriveranno anche i Joy-Con di The Legend of Zelda Skyward Sword, già disponibili per il preordine da GameStopZing e altri rivenditori. Una bella occasione per (ri)scoprire uno dei giochi di Zelda più sottovalutati dal grande pubblico ma importante per l'evoluzione della saga, con tante idee poi diventate standard per la serie Nintendo.