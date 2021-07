The Legend of Zelda Skyward Sword HD: come salvare la partita

Dopo una lunga attesa, la riedizione di quello che è uno dei più grandi classici della storia della serie di The Legend of Zelda è finalmente disponibile su Nintendo Switch per tutti gli appassionati, i quali potranno godersi una versione migliorata sotto molti aspetti di uno dei grandi capolavori dell’era Nintendo.

Tra i tanti miglioramenti e modifiche apportati al codice originale di The Legend of Zelda Skyward Sword è possibile annoverare anche un sistema di salvataggio rivisitato e migliorato per poter finalmente essere al passo con i tempi odierni: in particolare, la versione HD del gioco presenta un doppio sistema di salvataggio, sia sotto forma di salvataggio manuale che di salvataggio automatico, come evidenziato in un tweet da Nintendo in persona. Vediamo quindi in che modo è possibile salvare la partita all’interno di The Legend of Zelda Skyward Sword HD.

Salvataggio manuale

Il salvataggio manuale all’interno di Skyward Sword HD non può essere effettuato direttamente tramite il menu di pausa del gioco, ma richiederà al giocatore di interagire con una delle tante statue a forma di uccello sparse per tutto il mondo di gioco nonché all’interno dei numerosi dungeon. Una volta raggiunto uno di questi altari speciali vi basterà premere il tasto A per interagire con esso, dopodiché potrete selezionare l’opzione Salva: a questo punto potrete scegliere uno dei tre differenti slot di salvataggio disponibili premendo nuovamente il tasto A del vostro Joy-Con.

Salvataggio automatico

In aggiunta alla più classica opzione di salvataggio manuale, The Legend of Zelda Skyward Sword HD prevede anche una funzione di salvataggio automatico, che si attiverà in diversi momenti durante la vostra avventura all’interno del gioco: alcuni esempi di situazioni in cui questo accade comprendono i progressi all’interno delle quest, i checkpoint durante i dungeon oppure ancora quando vengono raggiunte nuove aree. In ogni caso, tutte le volte che il salvataggio automatico entrerà in azione una piccola icona comparirà in basso a destra sullo schermo di Nintendo Switch per notificarvi del processo di salvataggio in corso.