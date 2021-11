The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Nintendo Switch batte Wii: superato l'originale

Pubblicato sul diffusissimo Nintendo Wii nel corso del 2010, il viaggio di Link tra gli orizzonti del regno di Oltrenuvola ha trovato nuova vita quest'anno, con la pubblicazione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

L'esclusiva Nintendo Switch ha avuto il compito di aprire le celebrazioni dedicate al 35° anniversario della serie di The Legend of Zelda, in attesa del debutto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, al momento ancora privo di un titolo ufficiale. Dopo lo straordinario successo riscosso dall'ultima incarnazione della saga, il rifacimento di Skyward Sword sembra aver potuto beneficiare di un notevole successo commerciale, che ha ampliato l'utenza di giocatori che hanno avuto modo di vivere questa avventura Nintendo.

A confermarlo, sono gli ultimi dati di vendita diffusi dal colosso di Kyoto. Da questi ultimi, si apprende infatti che The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha venduto, al settembre 2021, la bellezza di ben 3,6 milioni di copie. Di queste, 420.000 unità circa sono state acquistate nel solo territorio giapponese. Un traguardo notevole, soprattutto se si considera che il rifacimento è stato pubblicato soltanto il 16 luglio 2021! In pochi mesi, la versione Nintendo Switch ha dunque superato l'originale The Legend of Zelda: Skyward Sword per Nintendo Wii, che aveva venduto 3,52 milioni di copie.