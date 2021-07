The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Nintendo Switch vs Wii: il video confronto

Con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ormai disponibile su Nintendo Switch, arrivano immancabili i primi video confronti che vedono protagonisti l'edizione originale del titolo e la sua riproposizione.

Ormai noto tra gli appassionati di videogiochi, il canale YouTube di El Analista de Bits propone un'approfondita analisi dei miglioramenti apportati da Nintendo alla versione Wii di The Legend of Zelda. Skyward Sword. A partire dalla profondità di campo, spaziando per livello di dettaglio e risoluzione, il filmato - disponibile in apertura a questa news - offre una chiara visione dell'offerta proposta sulla console ibrida di Kyoto.

Se il comparto grafico gode di diverse migliorie, l'impatto più significativo dell'opera di rimasterizzazione è probabilmente legato all'incremento del frame rate. A fronte dei 30 fps proposti dall'avventura originale, in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, il nostro Link può sferrare fendenti a solidi 60 fps. L'incremento della risoluzione, riporta l'analista, ha ridotto lo stile acquerellato che caratterizzava la produzione, che vede migliorate, anche se con un impatto contenuto, anche le texture. Si evidenzia inoltre l'introduzione della telecamera libera in The Legend of Zelda: Skyward Sowrd HD, opzione assente dall'originale.

In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente già disponibile la recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, a cura del nostro Michele Verardi.