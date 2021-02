The Legend of Zelda Skyward Sword HD, tra Nintendo Switch e Wii: il video confronto

Seguendo una formula ormai famigliare all'utenza Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha annunciato l'arrivo sulla piattaforma di una versione migliorata e aggiornata dell'avventura di Link e Zelda uscita su Nintendo Wii.

Con la presentazione del primo trailer di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in occasione del Nintendo Direct di mercoledì 17 febbraio, è stato concesso un primo sguardo all'estetica con la quale l'esclusiva si farà strada sulla console ibrida. A livello visivo, l'edizione HD del gioco non ne rivoluzione le atmosfere originali, conservando pressoché intatto lo stile artistico. Migliora invece ovviamente la risoluzione proposta, con dettagli a schermo maggiormente definiti. Rivisti inoltre gli effetti ambientali e alcune tonalità cromatiche, per un'esperienza che ad ogni modo si mantiene nel solco della tradizione.

Per offrire una panoramica dell'evoluzione di The Legend of Zelda: Skyward Sword, l'ormai noto content creator El Analista de Bits ha assemblato un nuovo video confronto. Con un paragone diretto tra la versione originale del gioco per Wii e la sua declinazione HD per Nintendo Switch è più semplice osservare il lavoro di ammodernamento messo in campo dagli sviluppatori giapponesi. Trovate il filmato direttamente in apertura a questa news.



Con la riedizione in arrivo il prossimo 16 luglio 2021, non si sopiscono i rumor su di un arrivo di The Legend of Zelda: Twilight Princess HD e Wind Waker HD su Nintendo Switch nel corso dell'anno.