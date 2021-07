The Legend of Zelda Skyward Sword HD: il nuovo trailer porta alle origini della saga

Dopo la recente pubblicazione di un nuovo e ricco trailer di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo propone un ulteriore filmato dedicato all'esclusiva in arrivo sulla console ibrida.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, l'inedito trailer dedicato al rifacimento in alta definizione di The Legend of Zelda: Skyward Sword pone l'accento sui vantaggi derivanti dalla particolare natura di Nintendo Switch. Con l'hardware che è al contempo una home console e una piattaforma portatile, gli appassionati potranno scoprire le origini della serie di The Legend of Zelda con il ritmo e le modalità preferite.

All'interno della serie, lo ricordiamo The Legend of Zelda: Syward Sword occupa un ruolo di speciale rilievo, in qualità di vero e proprio capostipite della cronologia di The Legend of Zelda. Anche per questa ragione, oltre che per i meriti ludici, il titolo rappresenta un tassello di assoluto rilievo all'interno dell'immaginario di casa Nintendo.



A partire dal prossimo 16 luglio 2021, i giocatori potranno tornare a vestire i panni di Link, per lanciarsi ancora una volta alla disperata ricerca di Zelda. Con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, si potrà inoltre ingannare l'attesa che separa dall'esordio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, in arrivo nel 2022.