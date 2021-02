The Legend of Zelda Skyward Sword HD: preordinalo a prezzo scontato da GameStopZing

GameStopZing ha aperto i preordini di The Legend of Zelda Skyward Sword HD per Nintendo Switch, annunciato durante il Direct di metà febbraio e in uscita il 16 luglio. Potete preordinare ora il gioco a prezzo speciale, ecco la nuova offerta GSZ.

Scopri le origini della Spada suprema in The Legend of Zelda Skyward Sword HD per Nintendo Switch. Pubblicata in origine su Wii, questa classica avventura è stata ottimizzata per Nintendo Switch con comandi di movimento più fluidi e l'inedita possibilità di giocare utilizzando esclusivamente i pulsanti. In questa storia che si colloca all'inizio della cronologia della serie, Link deve attraversare un mondo al di sopra delle nuvole e le lande ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica d'infanzia, Zelda.

Zelda Skyward Sword HD costa 49.98 euro in preordine invece di 60.98 euro, con un risparmio di oltre dieci euro sul prezzo di listino. Oltre al gioco, lo stesso giorno arriveranno anche i Joy-Con Limited Edition ispirati a Skyward Sword, al momento però i controller non sono ancora disponibili sul sito di GameStopZing.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD è l'edizione rimasterizzata dell'omonimo gioco uscito su Nintendo Wii nel 2011, oltre ad un comparto grafico rinnovato la versione per Switch presenta un sistema di controllo riprogettato e adattato per i Joy-Con. Disponibile dal 16 luglio 2021 in esclusiva su Nintendo Switch.