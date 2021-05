The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è in preordine su Amazon

Annunciato a febbraio del 2021, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch a brevissimo, esattamente il prossimo 16 luglio.

La versione rimasterizzata del gioco uscito originariamente nel 2011 per Nintendo Wii, è in preordine su Amazon a 59 euro. Rispetto all'edizione uscita 10 anni fa, il gioco godrà ovviamente di migliorie grafiche grazie alla rimasterizzazione e di un rinnovato sistema di controllo, molto più preciso rispetto alla versione nativa per Nintendo Wii, in caso si volesse decidere di utilizzare la coppia di Joy-Con per il movimento della spada e dello scudo del protagonista.

Oltre al gioco, su Amazon sono è in preordine anche la coppia di Joy-Con in edizione limitata con i colori ispirati a quelli della Master Sword di Link nel gioco, preordinabili a 79,99 euro con data di uscita identica a quella del gioco, quindi sempre il 16 luglio.

Come sempre vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita. Pertanto, se siete interessati all'acquisto, è consigliabile procedere immediatamente con il preordine, che può essere tranquillamente annullato in qualsiasi momento. Amazon provvederà all'addebito dell'importo solamente al momento della spedizione del prodotto.