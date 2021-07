The Legend of Zelda Skyward Sword HD, recensioni: la riedizione è promossa in Giappone

Direttamente dall'epoca Nintendo Wii, The Legend of Zelda: Skyward Sword è pronto a fare ritorno sul mercato videoludico in una versione rinnovata, destinata in esclusiva a Nintendo Switch.

A caratterizzare la riedizione, troviamo diverse modifiche e migliorie, tra le quali spicca un'opera di rimasterizzazione in HD e la possibilità di sostituire i comandi di movimento con un sistema di controllo tradizionale. Ma non solo: Nintendo ha confermato che le prime ore di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD hanno subito alcune modifiche, mentre è stata per l'occasione implementata anche la telecamera libera.

Il ritorno dell'avventura di Link e Zelda traina la rassegna delle nuove uscite per Nintendo Switch di luglio 2021, con l'esordio fissato per venerdì 16 luglio. Ormai alla vigilia del Day One, arriva direttamente dal Giappone la prima recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. A proporla al pubblico è la redazione di Famitsu, nota pubblicazione periodica del Sol Levante. Quest'ultima sembra essere rimasta decisamente soddisfatta dalla proposta confezionata da Nintendo, alla quale ha assegnato una votazione di 34/40, pari a 8,5/10. Dei quattro redattori che hanno avuto modo di testare The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in anteprima, due hanno infatti assegnato un 9/10, mentre i restanti due hanno optato per un 8/10.