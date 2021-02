The Legend of Zelda Skyward Sword HD: trailer e data per la nuova esclusiva Switch

Per farsi perdonare dell'assenza del sequel di The Legend Of Zelda Breath of the Wild, Nintendo ha annunciato nel corso dell'ultimo Direct il nuovo The Legend of Zelda Skyward Sword HD, riedizione in alta definizione del titolo uscito su Wii.

In questo caso non si tratta di un remake ma di una semplice riproposizione del gioco sulla console ibrida con alcuni piccoli accorgimenti che riguardano principalmente il sistema di controllo. I giocatori potranno infatti decidere se utilizzare la coppia di Joy-Con e simulare grazie ai sensori di movimento integrati nelle periferiche il movimento di spada e scudo con una precisione superiore rispetto a quanto visto nella versione originale. Chi vorrà affrontare l'avventura su Nintendo Switch Lite o utilizzando un Controller Pro potrà comunque decidere di non usufruire dei sensori di movimento e utilizzare lo stick analogico destro per menare fendenti con la spada.

Gli appassionati della serie Nintendo potranno inoltre mettere le mani su un'esclusiva coppia di Joy-Con in edizione limitata i cui colori sono ispirati a quelli della Master Sword di Link nel gioco e che arriveranno sugli scaffali di tutti i negozi in concomitanza con la versione Nintendo Switch di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, ovvero il prossimo 16 luglio 2021. Il gioco è già disponibile al preorder al prezzo consigliato di 59,99 euro.