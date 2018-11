The Legend of Zelda - Skyward Sword: Nintendo smorza le aspettative su una versione Switch

Vista l'incredibile viralità della notizia, certamente molti di voi sapranno che nel corso degli ultimi giorni sono circolati numerosi rumor nei confronti di un riedizione di The Legend of Zelda - Skyward Sword su Nintendo Switch.

Il tutto era partito da una dichiarazione piuttosto ambigua rilasciata da Eiji Aonuma, storico responsabile della serie The Legend of Zelda presso Nintendo, in occasione di un concerto a tema Hyrule tenutosi ad Osaka. Viste le particolari condizioni in cui questo rumor aveva iniziato a diffondersi, vi avevamo invitati ad attendere conferme dalla Casa di Kyoto prima di festeggiare. Ebbene, finalmente la Grande N si è pronunciata, ed anche con parole che non lasciano molto spazio all'immaginazione.

A seguito del crescente fermento attorno ad un possibile sbarco di Skyward Sword sulla console ibrida, la redazione di Eurogamer.net ha infatti contattato in merito la stessa Nintendo. La risposta fornita da un suo portavoce è sintetica, ma diretta: "Ad oggi, non abbiamo alcun piano in merito alla pubblicazione di The Legend of Zelda - Skyward Sword su Nintendo Switch". Rinfoderate quindi i Joycon: non potrete, per ora, utilizzarli per impersonare nuovamente Link.



Tuttavia, restano alcuni dubbi in sospeso. Poco tempo fa, infatti, Imran Khan, di Game Informer, aveva lasciato intendere che i fan Nintendo avrebbero potuto mettere le mani su di un nuovo capitolo di Zelda decisamente prima del previsto. Molti avevano ricollegato queste parole ai rumor relativi a Skyward Sword. Con la smentita di Nintendo, però, non ci resta che attendere nuove informazioni in merito. Chissà che qualcosa non possa smuoversi già in occasione degli imminenti The Game Awards 2018?