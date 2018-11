The Legend of Zelda Skyward Sword su Switch? La reazione dei fan è incredibile

Nel weekend si è diffuso un rumor relativo ad un possibile arrivo di The Legend of Zelda Skyward Sword su Nintendo Switch e sembra che i fan siano andati in delirio di fronte a questa ipotesi...

Come segnalato da Eurogamer.net The Legend of Zelda Skyward Sword è stato uno degli argomenti più discussi nel weekend sui social network tanto da finire tra le tendenze di Twitter subito dietro a Black Friday e Cyber Monday. I commenti positivi potrebbero spingere Nintendo a realizzare un porting del gioco per Switch? Eiji Aonuma ha fatto capire come la conversione per Switch possa essere in lavorazione, senza però confermare assolutamente nulla a riguardo.

The Legend of Zelda Skyward Sword è stato lanciato nel 2011 su Nintendo Wii, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite riguardo la pubblicazione su Switch.