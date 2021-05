The Legend of Zelda Skyward Sword vola su Nintendo Switch: Loftwing e video gameplay

In continua espansione, la cronologia di The Legend of Zelda si fa strada su Nintendo Switch con un importante esponente: The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Come noto, il titolo esordito in epoca Nintendo Wii è infatti in procinto di fare ritorno sulla console ibrida, in versione rivista e aggiornata. Per allietare l'attesa per il debutto del gioco, il colosso di Kyoto ha di recente pubblicato una serie di inediti screenshot di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ma non solo. La riedizione del titolo si è infatti mostrata anche in una serie di brevi video gameplay, che offrono uno scorcio sull'estetica e le meccaniche che caratterizzeranno l'esclusiva Nintendo Switch. Raccolte in un unico filmato visionabile direttamente in apertura a questa news, i filmati vedono protagonista Loftwing e la possibilità di sorvolare il mondo di gioco in sua compagnia.



Direttamente dal 2011, il titolo della Grande N si appresta a fare ritorno sulla scena videoludica, con l'arrivo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD su Nintendo Switch fissato per il prossimo 11 luglio 20211. La seconda pubblicazione del gioco ricorre nell'anno del 35° anniversario della nascita della serie The Legend of Zelda: al momento non è dato sapere se Nintendo abbia in serbo ulteriori sorprese per i festeggiamenti.