The Legend of Zelda e Super Mario su GameCube: un artista ha ricreato le cover in legno

È sempre bello vedere un artista appassionato di videogiochi realizzare delle opere dedicate al nostro medium preferito e i lavori di Pigminted, questo il nome dell'utente di cui vi parleremo oggi, rientrano proprio tra questi.

Quest'artista, fan di Nintendo, ha infatti deciso di riprodurre le confezioni dei più popolari giochi per il glorioso GameCube intagliandoli nel legno. Il risultato è una copertina tridimensionale e ricca di dettagli che farà la gioia di qualsiasi appassionato dei titoli in questione. Tra gli oggetti in vendita sul suo personale store di Etsy, portale attraverso il quale gli artigiani vendono le proprie creazioni, non troviamo solo la cover di Paper Mario e quella di The Legend Of Zelda: Wind Waker, ma anche quelle di alcuni giochi per la primissima PlayStation e la riproduzione delle schermata di numerosi videogiochi come Street Fighter 2 e Final Fantasy VII. Tra le sezioni del negozio è possibile trovarne anche una interamente dedicata allo SNES, console Nintendo della quale Pigminted riproduce le cartucce in legno. Ovviamente questi oggetti, che richiedono un gran lavoro da parte di chi li realizza, non hanno un costo particolarmente accessibile e il loro prezzo si aggira fra i 30 e i 170 euro in base alla complessità del prodotto.