The Legend of Zelda Tears of Kingdom: tutto quello che c'è da sapere, segreti e curiosità

The Legend of Zelda Tears of Kingdom è un gioco ricchissimo di segreti e ci sono anche tante curiosità legate al nuovo episodio della saga Nintendo che vale la pena scoprire: ecco dieci cose da sapere assolutamente su The Legend of Zelda Tears of Kingdom.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un seguito di Zelda Breath of the Wild

Sì, il nuovo gioco di The Legend of Zelda è un seguito diretto di The Legend of Zelda Breath of the Wild, uscito nel 2017 su Wii U e Switch. Se invece volete scoprire gli eventi accaduti prima di Breath of the Wild dovrete recuperare Hyrule Warriors L'Era della Calamità, prequel non canonico (ecco quando un videogioco non è canonico) ma utile per comprende meglio la storia di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

Bisogna aver giocato Breath of the Wild per capire Tears of the Kingdom?

Sebbene il gioco sia un sequel, Nintendo afferma che Tears of the Kingdom è perfetto anche per coloro che non hanno giocato a Breath of the Wild e in generale per chi si avvicina alla saga per la prima volta, grazie ad una serie di utili dialoghi e sequenze riassuntive. che consentono di recuperare facilmente gli eventi narrati nel gioco precedente.

The Legend of Zelda Tears of Kingdom avrà DLC o espansioni?

Al momento Nintendo non si è pronunciata in merito ma è probabile che il team di sviluppo abbia già idee per alcuni contenuti aggiuntivi che vadano ad ampliare la storia o esplorare altri aspetti del gameplay e dei personaggi. In ogni caso, nulla è stato annunciato riguardo eventuali DLC o espansioni a pagamento.

Link ha tante nuove abilità in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Ultramano, Reverso, Ascensus e Compositor, sono questi i quattro nuovi poteri del protagonista (ecco come sfruttare i poteri di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom), abilità che permettono di stravolgere il gameplay con nuove possibilità mai viste prima. Ultramano in particolare, ne siamo certi, si rivelerà uno dei poteri più amati di tutta la serie Nintendo, ma anche Compositor vi tornerà molto utile in Zelda Tears of the Kingdom.

Quanto è grande la mappa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Quanto dura The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Quanti anni ha Link in Zelda Tears of the Kingdom?

Come sbloccare la Paravela per volare

Link parla in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Ci sono i dungeon in Zelda Tears of the Kingdom?

Al momento un risposta precisa non c'è dal momento che nessuno ha ancora esplorato a fondo tutte le zone di Hyrule.Tuttavia sappiamo che le dimensioni della mappa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom , pari a poco meno di 80 chilometri quadrati.Anche in questo caso la durata del gioco dipende da moltissimi fattori, per la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom spendendone 70 per completare la storia, superare qualche quest secondaria, risolvere numerosi Sacrari, terminare mini sfide e vagabondare liberamente per Hyrule senza meta. Ma c'è tanto altro da scoprire...Pensate che il producer Eiji Aonuma ha già finito The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 20 volte nel nuovo gioco ma considerando che questo è ambientato solo pochi mesi dopo il suo predecessore, Link dovrebbe avere (usiamo il condizionale) la stessa età sia in Breath of the Wild che in Tears of the Kingdom., questo oggetto può essere sbloccato progredendo nella storia e risolvendo una quest specifica.Per non fare spoiler vi rimandiamo alla nostra guida per trovare la Paravela in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ci dispiace per chi si aspettava una grande sorpresa in tal senso.Come ribadito dal producer, si tratta di "una componente fondamentale dell’unicità del carattere di Link", una scelta presa per fare in modo che ogni giocatore possa immedesimarsi più facilmente nel personaggio. I dungeon di Zelda Tears of the Kingdom sono diversi da quelli di Breath of the Wild , chiaramente questima nel nuovo gioco della saga la loro importanza è stata ampliata, alcuni sono collegati anche con le isole sul cielo di Hyrule mentre altri ancora nascondono eventi o segreti particolari da scoprire.