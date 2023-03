The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: 3 cose che non avete visto nel nuovo gameplay

Sulle nostre pagine abbiamo già analizzato il nuovo video gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, tuttavia siamo certi della presenza di almeno tre particolari che non avete notato... ve li sveliamo noi!

Gli alberi gialli

Nel nuovo gameplay trailer di Tears of the Kingdom ci sono un sacco di alberi gialli... molto gialli. Come fatto notare anche dal producer Eiji Aonuma, gli alberi gialli sono una delle caratteristiche delle isole sospese nel cielo... qual è la loro funzione? Non lo sappiamo, ma a quanto pare sono piuttosto rari, almeno nelle terre di Hyrule, mentre in aria sembrano nascere in abbondanza. Qual è la differenza con gli alberi normali? Mistero.

Le isole nel cielo

Esatto, i cieli di Hyrule sembrano pieni di isole e isolette sospese in aria, a quanto pare raggiungibili ed esplorabili da Link. Ad una prima occhiata verso il cielo è possibile notarne davvero tante, ognuna presumibilmente presenterà caratteristiche uniche, tra cui, appunto... gli alberi gialli.

Le armi si possono rompere

Come sospettavamo, in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom le armi possono rompersi e spezzarsi in mille pezzi. Dunque bisognerà fare attenzione all'usura delle spade e delle altre armi, caratteristica che aggiunge sicuramente varietà alla strategia di gioco.