The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si aggiorna e risolve un glitch

Nintendo ha pubblicato la patch 1.1.1 di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, questo update risolve vari bug e in particolare un problema che potrebbe colpire una delle missioni principali della storia. Ecco le migliorie e le novità dell'aggiornamento.

La patch 1.1.1 nello specifico corregge un bug che poteva impedire ai giocatori di completare la missione "La Porta Chiusa" pur avendo tutti i requisiti per poterla portare a termine correttamente. Un problema non di poco conto e che rischia di bloccare i progressi dei giocatori, tuttavia dopo l'installazione di questa patch il glitch verrà definitivamente risolto.

Il changelog diffuso da Nintendo parla anche di correzione di bug e glitch minori, oltre ad interventi sotto il cofano per migliorare le performance e la stabilità generale del gioco. Non è chiaro se il glitch della duplicazione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sia stato risolto oppure no, sono in molti a credere che la compagnia abbia pubblicato rapidamente questo fix per mettere una pezza al glitch che permette di duplicare gli oggetti e le rupie, al momento non ci sono però testimonianze dirette in merito.

Lo sapevate? E' stato scoperto un trucco per usare la Paravela senza limiti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.