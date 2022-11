The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - su Amazon al prezzo minimo garantito

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il nuovo capitolo della saga di Nintendo, sequel dell'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild del 2017 ed in uscita in esclusiva per Nintendo Switch il 12 maggio 2023.

Il gioco inizialmente è stato annunciato all'E3 2019 come sequel di Breath of the Wild, all'E3 2021 Nintendo è stato visto il primo trailer rivelatore del gameplay, degli elementi della storia ed è stata annunciata la data di uscita prevista per il 2022. A marzo 2022, Nintendo ha posticipato la data di uscita al secondo trimestre del 2023. Ulteriori informazioni sono state annunciate nel Nintendo Direct di settembre 2022, inclusi il sottotitolo, Tears of the Kingdom ed è stata annunciata la nuova data di uscita, prevista per il 12 maggio 2023.

Uno dei nuovi elementi del gioco in uscita include la possibilità di esplorare isole galleggianti sopra Hyrule, con i giocatori in grado di librarsi tra loro in uno stile simile a The Legend of Zelda: Skyward Sword.

