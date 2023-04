The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avrà DLC o espansioni?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è in uscita il 12 maggio su Nintendo Switch, la casa di Kyoto non ha però ancora comunicato nulla riguardo il supporto post lancio della nuova avventura di Link. Ci saranno DLC o espansioni?

Al momento, Nintendo non ha annunciato un Season Pass o contenuti aggiuntivi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e dunque non c'è una risposta a questa domanda, una delle possibili ipotesi (ma non l'unica, dal momento che il gioco potrebbe non avere alcun DLC) però è che Nintendo segua la strada tracciata con The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Il Pass Espansione di The Legend of Zelda Breath of the Wild ha offerto accesso ai DLC

The Master Trials, The Champions Ballad e ad un set di bonus esclusivi, inoltre non sono mancati aggiornamenti contenutistici e pacchetti speciali come Rex's Costume Pack, pubblicato in occasione del lancio di Xenoblade Chronicles 2.

E' probabile che Nintendo possa annunciare i piani del supporto post lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dopo il debutto del gioco o magari immediatamente prima dell'uscita prevista per il 12 maggio su Switch, Switch Lite e Switch OLED.

Se volete saperne di più ecco la nostra prova di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ci abbiamo giocato negli uffici Nintendo scoprendo un titolo molto, molto interessante.