The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avrà dei DLC? Sembra di sì ma non è certo

Visitando il sito ufficiale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è possibile imbattersi in una nota a fondo pagina che sembra confermare l'arrivo di futuri DLC per il nuovo gioco della saga di Link.

"Full version of game required to use DLC. Sold separately." E' questa la frase incriminata leggibile a piè di pagina sul sito di The Legend of Zelda in lingua inglese, mentre nella versione italiana del portale non c'è alcun riferimento a DLC e contenuti scaricabili.

E' vero che il termine DLC è molto vago e potrebbe rivolgersi solamente a skin o elementi estetici, banalmente anche ai contenuti sbloccabili con gli Amiibo, solamente per fare un esempio. The Legend of Zelda Breath of the Wild ha ricevuto un continuo supporto post lancio con espansioni e contenuti aggiuntivi, chissà dunque che Nintendo non possa seguire la stessa strada per questo sequel.

L'ultimo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ci ha permesso di scoprire qualcosa di più sulla nuova avventura di Link ma ci sono ancora tantissimi segreti da scoprire. Il gioco arriverà nei negozi e su Nintendo eShop il prossimo 12 maggio in Europa, in esclusiva su Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED.