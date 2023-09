The Legend of Zelda Tears of the Kingdom batte tutti in Giappone nel 2023

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il videogioco più venduto in Giappone nel 2023 per quanto riguarda il mercato retail e dunque tenendo in considerazione solamente le unità fisiche. L'ultima avventura di Link ha piazzato in pochi mesi oltre 1.847.948 copie, senza contare le vendite digitali.

Segue Pikmin 4 con 786.000 copie, gradino più basso del podio per Pokemon Scarlatto e Violetto con 773.000 copie vendute nei primi 8 mesi dell'anno. Da notare come la classifica sia composta quasi interamente da giochi per Nintendo Switch, con le sole eccezioni di Hogwarts Legacy per PS5 al tredicesimo posto con 172.000 copie vendute, Final Fantasy XVI con 414.000 copie e Armored Core 6 con 134.000 copie.

Da segnalare in Top 10, Kirby Return to Dreamland Deluxe al quarto posto e Mario Kart 8 Deluxe al quinto entrambi con poco meno di 500.000 copie distribuite. Splatoon 3 è sesto posto con 414.000 copie, poco sotto ecco Final Fantasy 16 e a seguire troviamo Minecraft con 290.000 copie.

Proseguendo, spazio a Nintendo Switch Sports, Super Mario Bros Ultimate, Fire Emblem Engage e Mario Party Superstars. Quattordicesimo posto per Armored Core 6 Fires of Rubicon in versione PS5 con 134.194 copie e chiude la Top 15 Momotarō Dentetsu Showa Heisei Reiwa Keiban per Nintendo Switch con 133.605 copie.