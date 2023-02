The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: un bonus preorder esclusivo da GameStop USA

GameStop USA ha annunciato che tutti coloro che preordineranno o acquisteranno una copia di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom riceveranno un bonus esclusivo, ovvero una targa di legno con incisa una raffigurazione grafica legata al nuovo gioco Nintendo.

La placca di legno è riservata ai clienti GameStop negli Stati Uniti che effettueranno il preordine di una qualsiasi versione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o che acquisteranno il gioco a partire dal 12 maggio. Il bonus è disponibile fino ad esaurimento scorte e ogni cliente potrà ritirare una sola targa in legno.

Il materiale promozionale diffuso a supporto dell'iniziativa mostra chiaramente il bollino "GameStop Exclusive" e dunque si tratta di un bonus esclusivo del rivenditore, al momento la campagna è attiva solamente in Nord America e non sappiamo se la targa arriverà anche in Europa e magari in Italia proprio come bonus preordine della celebre catena.

La scorsa settimana durante il più recente Direct, Nintendo ha annunciato la Collector's Edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che include oltre al gioco, una custodia Steelbook in metallo color oro, un cofanetto con un set di quattro spille in metallo, un poster e l'artbook ufficiale del nuovo gioco di The Legend of Zelda.