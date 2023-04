The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: quali sono i bundle per il preordine?

La magia di Hyrule torna a mostrarsi nel trailer finale di Zelda Tears of the Kingdom, la produzione Nintendo più attesa di maggio 2023. L'uscita è dietro l'angolo e manca davvero poco al momento in cui i giocatori potranno rimettere piede in quel di Hyrule; momento talmente atteso che molti utenti si sono fiondati a preordinare il gioco.

Gli acquisti anticipati del sequel di Breath of the Wild sono stati resi disponibili ormai da parecchio tempo, ma sono presenti bonus aggiuntivi per il preordine di Tears of the Kingdom? La risposta giunge prontamente dal My Nintendo Store, la piattaforma ufficiale della Grande N dalla quale possibile procedere all'acquisto di prodotti attinenti al mondo Nintendo.

Al di là dell'edizione base e della Collector's Edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'attesissimo capitolo verrà venduto in altre tre edizioni, al cui interno sono presenti alcuni gadget che verranno inclusi effettuando l'ordine. Rispettivamente, parliamo dei seguenti set:

Set The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom + Medaglia da collezione, disponibile a 79,99 euro a fronte dei 69,99 euro del gioco in edizione standard;

Set The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom + Taccuino, disponibile a 74,99 euro a fronte dei 69,99 euro del gioco in edizione standard;

Set The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom + Medaglia da collezione + Taccuino, disponibile a 84,99 euro a fronte dei 69,99 euro del gioco in edizione standard.

Le tre edizioni saranno quindi disponibili per tutti coloro i quali desiderano procedere con l'acquisto della versione fisica del prodotto. Tuttavia, come visto da quanto dichiarato poco sopra, non si tratta di un vero e proprio bonus gratuito per il preordine, bensì di "bundle" diversi per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Intanto, però, l'attesa sul sequel di Breath of the Wild cresce sempre di più, soprattutto dopo aver visto il temibile Ganondorf nell'artwork ufficiale di Zelda Tears of the Kingdom, palesatosi nel corso dell'ultimo trailer ufficiale pre-lancio del gioco.