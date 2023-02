The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: circola un grosso spoiler sulla Master Sword

Il nuovo numero di Famitsu sembra contenere una grossa anticipazione sulla Master Sword in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, uno spoiler che potreste non voler scoprire in anticipo e dunque in questo caso vi invitiamo a non proseguire oltre nella lettura.

A quanto sembra infatti una immagine promozionale del gioco mostra la Master Sword distrutta, l'immagine è accompagnata da un testo che sembra confermare la grossa trasformazione in atto per la Spada, con tanto di timeline che mostra l'aspetto della Master Sword nei vari giochi della saga di Link.

In realtà non è del tutto chiaro cosa sia successo, l'unica certezza (o quasi) è legata al fatto che la Master Sword sarà danneggiata o comunque compromessa in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la spada sarà dunque presente nel gioco ma con un look e presumibilmente con funzionalità diverse rispetto al passato, tanto che si parla appunto di "una grande trasformazione" per questa potente arma.

