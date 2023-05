The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come accendere un fuoco e creare un falò

Come avrete ormai intuito, le possibilità offerte da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sono infinite. Tra le numerose cose che si possono fare nell'esclusiva Nintendo Switch troviamo anche l'accensione di un fuoco e la creazione di un falò.

Come accendere un fuoco

Accendere un fuoco in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un'azione che potrebbe tornare utile in varie occasioni. In giro per il mondo di gioco vi sono infatti alcuni pentoloni o falò la cui fiamma è stata spenta dalla pioggia, oppure ostacoli fatti di legno che andrebbero distrutti per consentire a Link di passare. A prescindere da quale sia l'obiettivo del giocatore, il processo utile per l'accensione del fuoco è sempre lo stesso. Dopo aver aperto la schermata dell'inventario con il tasto +, posizionate il cursore sulla pietra focaia e cliccateci sopra con A, infine selezionate l'opzione 'Prendi in mano'. Ora premete B per tornare al gioco e lasciate cadere la pietra focaia vicino all'oggetto che volete avvolgere nelle fiamme, quindi colpite la pietra con un attacco. Il contatto fra l'arma e la pietra genererà una scintilla che accenderà il fuoco.

Come creare un falò

Il procedimento per creare un falò è pressoché identico a quello dell'accensione del fuoco, ma in questo caso permette di generare un luogo presso cui sostare dal nulla. Oltre alla pietra focaia, per dare vita ad un falò occorre anche un fascio di legna, risorsa che si può facilmente reperire in giro per la mappa colpendo i tronchi di legno. Una volta recuperati gli oggetti necessari, aprite l'inventario e prendete in mano una pietra focaia ed un fascio di legno: ritornate in gioco e lasciateli cadere entrambi (assicuratevi di essere su un luogo piano, altrimenti si sposteranno), per poi colpire con l'arma la pietra focaia. Al momento dell'attacco, i due ingredienti si fonderanno e come per magia apparirà un falò.

