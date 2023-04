The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come creare una barca

Come visto nel video-gameplay pubblicato da Nintendo lo scorso 28 marzo, Zelda Tears of the Kingdom avrà diverse nuove abilità che daranno maggiore varietà all'avventura grazie a trovate inedite e più profonde. Tra queste c'è anche Ultrahand, che consente di creare vari veicoli tramite le risorse a nostra disposizione.

Tra i mezzi che Link potrà craftare ci sono anche barche e zattere per gli spostamenti attraverso fiumi e laghi. Ecco i passaggi da seguire per dare vita al nostro efficiente veicolo marittimo:

Anzitutto bisogna essere in possesso dell'abilità Ultrahand ed alcuni materiali specifici per queste creazioni, come i tronchi . Fatene dunque scorta abbattendo qualche albero sparso lungo gli scenari di Hyrule , e poi uniteli tra loro via Ultrahand per creare la base della barca.

. Fatene dunque scorta abbattendo qualche albero sparso lungo gli scenari di , e poi uniteli tra loro via Ultrahand per creare la base della barca. Il prossimo passo è recuperare uno strumento che possa far spostare il mezzo una volta in acqua, come una vela , un ventaglio o un propulsore . Molti di questi strumenti è possibile trovarli esplorando il mondo di gioco, ma non è da escludere che possano essere craftati dallo stesso Link una volta in possesso di specifiche risorse.

, un o un . Molti di questi strumenti è possibile trovarli esplorando il mondo di gioco, ma non è da escludere che possano essere craftati dallo stesso Link una volta in possesso di specifiche risorse. Infine, combinate la base della barca con gli strumenti atti a farla muovere in acqua, ed il gioco è fatto. Chiaramente è importante mantenere bilanciato il mezzo: se ad esempio posizionate la vela o i propulsori in maniera scorretta, la barca si muoverà a fatica o più lentamente del normale, per poi esaurire le sue energie rendendo inutilizzabile la nostra creazione.

Con grande probabilità nel gioco completo sarà possibile dare vita a creazioni molto più varie ed elaborate, dunque non resta che scoprire quali sorprese ha in serbo Nintendo per i giocatori. Non perdetevi intanto la nostra anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, così da scoprire ancora più nel dettaglio cosa aspettarvi dall'esclusiva Nintendo Switch disponibile dal 12 maggio 2023.