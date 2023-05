The Legend of Zelda Tears of The Kingdom: come lanciare armi e oggetti

A spasso per la magica e rinnovata Hyrule di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi sarà sicuramente capitato di avere la necessità di lanciare degli oggetti, che fossero semplici item o direttamente le vostre armi. Ecco come fare.

Zelda Tears of the Kingdom: come lanciare le armi

Probabilmente non lo sapevate, ma The Legend of Zelda Tears of the Kingdom annovera ben due metodi diversi per avere successo nel vostro obbiettivo di lanciare oggetti e uno a parte per le armi. L’esclusiva Nintendo - si sa - vanta dalla sua diverse e molteplici zone dove questa semplice capacità, seppur assai importante, può rivelarsi davvero utile. Considerate il sottosuolo e le profondità che si districano sotto il Regno a titolo di esempio. Potrebbe rivelarsi davvero importante illuminare i meandri più neri delle aree esplorabili, lì sotto. Ma non temete perché in nostro aiuto accorrono i Semi Luminosi.

Bene. Ci sono diversi metodi per "lanciarli". Il primo è attaccare l’item alle vostre frecce. Come farlo? Semplice! Per prima cosa equipaggiate il vostro fido arco senza dimenticarvi di schiacciare e tenere premuto ZR per mirare. Tocca al tasto della freccia in su: tenetelo premuto e usate la levetta di destra per selezionare l’oggetto da scagliare. Una volta fatto ciò, non vi resta altro che smettere di tenere premuto prima la freccia in su per confermare l’item e poi anche ZR. A questo punto il gioco è fatto.

Tuttavia usare questo metodo si può tradurre anche in uno spreco di frecce e voi volete evitarlo, credetemi. Ed è per questo che vi spieghiamo anche il metodo "budget". Il secondo modo, quindi, è semplicemente quello di "lanciarli" nel vero senso del termine. Dovrete percorrere un procedimento analogo a quello appena descritto. Similmente a come avreste fatto con l’arco equipaggiato - ma senza impugnarlo, ovviamente -, dovrete tenere premuta la combinazione di ZL, freccia in alto e R, poi scegliete pure l’oggetto che desiderate tirare con la levetta di destra, infine, come con le frecce, smettete di schiacciare R per selezionare l'item e successivamente anche ZL.

Infine, come affermato in precedenza, resta da chiarire come lanciare le vostre armi. I passi da seguire sono pressoché i medesimi di quando lanciate gli oggetti. In primis equipaggiate l’arma che desiderate scagliare. Procedete tenendo premuto la combinazione di ZL e R e poi smettete di tenere premuto R. Bum! Avrete lanciato la vostra arma!

C’è da precisare che questi comandi sono disponibili nel menù dei comandi speciali. Per entrarci non dovere fare altro che schiacciare il tasto "+" sul vostro controller e la scritta che vi indirizza ai comandi speciali. Una volta dentro cercate la voce per lanciare gli oggetti e il gioco è fatto.



Se avete ancora bisogno di aiuto ricordatevi di consultare la nostra guida di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con i trucchi utili per l'avventura di Link.