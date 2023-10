The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come ottenere le ricompense gratis di ottobre

Nintendo continua a proporre nuovi bundle con oggetti gratis per i giocatori Switch in possesso di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Scopriamo come fare per riscattare senza costi aggiuntivi il pacchetto di ottobre 2023.

Ecco tutti i passaggi da seguire per poter riscattare le nuove ricompense gratis di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom:

Accendete la vostra Nintendo Switch e, dalla schermata principale, aprite il menu delle Notizie Scorrete tra le varie voci fino a trovare la notizia 'Lost in the dark? Time for your cooking to shine!' di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom All'interno della notizia troverete un'icona con su scritto 'Gioca ora', cliccateci sopra per avviare il gioco (se avete il titolo in edizione fisica, assicuratevi che la cartuccia sia stata inserita) Una volta nel gioco, caricate il vostro file di salvataggio più recente e, una volta preso il controllo di Link, riceverete le ricompense

Al centro del pacchetto gratis ci sono 3 unità di Glowing Cave Fish e 2 unità di Brightcap. Come suggerisce la stessa notizia, potete cucinare il pesce e i funghi insieme per realizzare una pietanza che fa emettere al protagonista un forte bagliore, grazie al quale è possibile addentrarsi nelle aree più buie senza problemi.

In attesa di scoprire quali saranno i contenuti del prossimo bundle gratuito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli per muovere i primi passi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.