The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come potenziare le armature

È probabile che nel corso della vostra avventura a Hyrule in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom abbiate incontrato dei nemici molto forti che vi hanno fatto desiderare di avere armature con una difesa più elevata. A questo proposito, sappiate che esiste un metodo per potenziare quasi tutti i pezzi di armatura.

In maniera molto simile a quanto visto in Breath of the Wild, i giocatori dell'esclusiva Switch appena uscita possono recarsi presso una delle quattro Fate Radiose sparse in giro per la mappa e, in cambio di qualche Rupia e alcuni materiali più o meno rari, hanno la possibilità di migliorarne le statistiche. Purtroppo però, i servizi di queste magiche creature non sono disponibili da subito ed occorre completare una missione secondaria chiamata "Serenata a una Fata Radiosa" per dare il via alla sequenza di missioni che permette di sbloccarle tutte.

Il primo step per accedere al potenziamento delle armature in Zelda Tears of the Kingdom consiste nel fare visita alla Gazzetta Quadrifoglia, un luogo che ha solo l'aspetto esterno di uno stallaggio ma che nasconde al suo interno alcuni giornalisti in cerca dello scoop. Tale luogo si trova poco più ad est rispetto al villaggio dei Rito, nella porzione ovest di Hyrule. Entrate quindi in questo edificio e parlate con i due personaggi al suo interno, poi uscite dal tendone e fate quattro chiacchiere con Penn, il Rito.

A questo punto, potete dirigervi verso lo Stallaggio del Bosco, situato ad ovest del Lago Nish. All'esterno della struttura troverete Penn davanti ad un piccolo palco con sopra due musicisti: parlate con loro per scoprire che nei paraggi c'è una Fata Radiosa che si è data alla macchia dopo il cataclisma. La posizione del particolare personaggio viene quindi svelata durante il dialogo, che mostra la collina sulla quale è collocato il grosso bocciolo da cui fuoriesce un vapore di colore rosa.

Pare che l'unico modo per aprire il bocciolo in cui è rinchiusa la Fata Radiosa sia quella di farle ascoltare uno strumento musicale, ma il duo di musicisti non può raggiungere in autonomia l'obiettivo: il Brigliante utile per il trasporto degli strumenti è rotto e il cavallo è fuggito. Per porre rimedio alla situazione, usate Ultramano per agganciare le due ruote mancanti al carro e poi parlate con i musicisti per farli salire sul veicolo riparato. Ora andate a ritirare uno dei vostri cavalli presso lo stallaggio e montategli la bardatura (potete ottenerla gratuitamente tramite i punti degli stallaggi, basta visitarne due). Avvicinatevi quindi al carro e collegate la bardatura al veicolo con Ultramano per poi procedere con il trasporto dei viaggiatori fino alla posizione della Fonte della Fata Radiosa Tehera. Nei pressi del bocciolo, partirà automaticamente un filmato durante il quale la creatura uscirà dal suo guscio e metterà a disposizione di Link le sue abilità speciali.

Il completamento di questa missione secondaria sbloccherà anche le altre tre quest grazie alle quali potrete aiutare le restanti Fate Radiose a tornare in attività. Tehera vi segnerà la loro posizione sulla mappa, così che possiate parlarci e scoprire quali sono le richieste di ognuna per uscire dal bocciolo. Si tratta di un passaggio fondamentale, poiché la prima Fata Radiosa può apportare solo una lieve miglioria alle vostre corazze e servono le sue sorelle per migliorarne le caratteristiche difensive in maniera più importante.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicati tutti i luoghi d'interesse utili per completare la missione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come muovere i primi passi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.