The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come raggiungere il castello di Hyrule

Durante l'esplorazione del regno di Hyrule in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi sarete sicuramente imbattuti nell'enorme castello sospeso in aria. Sebbene possa sembrare impossibile da raggiungere, questo spaventoso luogo si può visitare sin dalle prime battute di gioco, scopriamo come.

Il metodo più rapido per giungere al castello di Hyrule è sicuramente quello di teletrasportarsi alla torre topografica del Forte di Guardia, l'hub centrale della mappa, e poi utilizzare il dispositivo all'interno dell'edificio per raggiungere il cielo. In questo modo, potete schierare la paravela (se non avete ancora questo gadget, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come sbloccare la paravela in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom) e spostarvi verso nord fino ad approdare sulle mura della struttura fluttuante. In questo caso, però, avrete bisogno di almeno due interi indicatori di vigore (due cerchi verdi), altrimenti la vostra planata verrà interrotta bruscamente e finirete col cadere a picco senza possibilità di salvezza. Se non avete voglia di completare altri Sacrari per aumentare i portavigore, potete sfruttare il trucco per utilizzare la paravela senza limiti, ma in questo caso vi serviranno almeno un paio di alianti per raggiungere il castello.

Il secondo metodo coinvolge invece la vostra creatività, dal momento che un altro sistema per arrivare al castello di Hyrule potrebbe essere quello di realizzare un velivolo combinando Congegni Zonau e altri oggetti trovati in giro per la mappa. Se scegliete questa strada, potrebbe tornarvi comodo utilizzare una mongolfiera, così che con una torcia o un altro oggetto infuocato possa consentirvi di raggiungere i cieli della mappa a prescindere dalle batterie a vostra disposizione.

Sebbene in questo luogo si possano trovare alcune armi, archi e scudi di ottima fattura, è anche molto facile morire a causa della presenza del miasma e di nemici molto forti. Cercate quindi di arrivare preparati.

Una volta giunti al castello, non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida su come trovare l'armatura della copertina di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la quale è nascosta proprio nell'enorme edificio.