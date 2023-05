The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come riparare le armi

Proprio come in Breath of the Wild, anche in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom le armi si rompono abbastanza in fretta e si tende spesso a conservare quelle più forti per le occasioni speciali. Se nello zaino avete un'arma particolarmente forte e vi piacerebbe ripararla, sappiate che esiste un modo per farlo.

L'unico e solo modo per ripristinare la resistenza di un'arma o di uno scudo è quello di recarsi nell'area vulcanica che si trova a nord-est rispetto al Bosco dei Korogu. In questo punto specifico del regno di Hyrule è solito aggirarsi un Octorok, una variante dei mostri che ricordano un polpo la cui pelle sembra essere fatta di roccia e che porta un grosso masso sulla testa. Una volta individuata la creatura, potete avvicinarvi a lei ed aspettare che inizi a risucchiare tutto ciò che ha di fronte: a questo punto, lanciategli addosso l'arma che volete riparare oppure lasciate cadere a terra lo scudo. L'Octorok ingurgiterà il vostro caro pezzo d'equipaggiamento e, nel giro di qualche istante, ve lo sputerà in faccia come se fosse nuovo (fate attenzione, poiché potrebbe farvi male).

Per quanto utile, questa simpatica meccanica di gioco gode di alcune limitazioni. Ogni Octorok può riparare solo ed esclusivamente un'arma, quindi potete eliminare il mostro subito dopo aver usufruito del servizio di riparazione. In questo modo, alla comparsa della successiva Luna Tinta di Rosso potrete trovare un altro Octorok pronto a rimettere in sesto un altro pezzo del vostro arsenale.

Prima di lasciarvi ad un'immagine della mappa che indica l'area di Hyrule in cui è solito aggirarsi il mostro

