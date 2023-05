The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come sbloccare l'armatura della copertina

State morendo dalla voglia di far indossare a Link lo stesso abito che si può vedere anche sull'immagine di copertina di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Ecco allora tutti i passaggi da seguire per ottenerlo già nelle fasi iniziali dell'avventura.

Avviate la quest secondaria

Il primo step è del tutto opzionale, ma permette di attivare la missione che include tutti gli indizi sulla posizione del prezioso pezzo d'equipaggiamento. Per dare il via alla quest occorre raggiungere la casa di Zelda nella porzione sud-ovest del Villaggio Finterra (trovate l'immagine in calce alla guida), più precisamente alle coordinate "3301, -2298, 0130". Nel piccolo giardino della casa vi è un pozzo, all'interno del quale si nasconde una sorta di studio segreto di Zelda. Scendete già ed interagite con gli appunti sul tavolo di legno per leggere gli indizi su come trovare l'armatura e dare inizio alla missione secondaria.

Raggiungete il Castello di Hyrule

Come suggerito dagli appunti di Zelda, il pezzo d'equipaggiamento che state cercando si nasconde all'interno del Castello di Hyrule, all'interno della sala del trono situata al primo piano. Se non avete ancora raggiunto questo luogo della mappa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, potete farlo costruendo un dispositivo in grado di volare e magari dotato di qualche batteria extra per raggiungere un'altezza sufficiente. Atterrate sul castello sospeso in aria e addentratevi fra le sue stanze fino a raggiungere quella del trono.

Risolvete il puzzle

Una volta arrivati nella stanza del trono, noterete la presenza ai lati di due grossi bracieri. Il vostro obiettivo è quello di accenderli entrambi e non esiste un unico e solo modo per farlo: potete utilizzare una freccia infuocata, lanciare un oggetto infiammabile oppure un lanciafiamme Zonau. All'accensione del secondo braciere si aprirà un passaggio e vi basterà entrarci dentro per trovare il forziere contenente la Nuova Tunica del Campione.

