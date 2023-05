The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come scalare le pareti bagnate

Se state giocando a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è quasi impossibile che non vi sia mai capitato di scivolare su una superficie bagnata mentre piove o all'interno di un'umida caverna. Se siete stanchi di questa meccanica di gioco, sappiate che esistono due diversi modi per aggirarla e arrampicarsi anche sulle pareti ricoperte d'acqua.

Create una pozione

Il primo sistema è sicuramente quello più veloce, visto che in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom esistono alcuni consumabili che, per un periodo di tempo limitato, permettono al protagonista di scalare le pareti bagnate riducendo in maniera sensibile le probabilità di scivolare, facendo sprecare il prezioso vigore. Ci stiamo riferendo alle Pozioni Antiscivolo, quelle la cui icona raffigura due gocce d'acqua: queste preziose bevande fanno sì che al momento dell'utilizzo si attivi l'effetto Aderenza, grazie al quale Link no scivola sulle superfici bagnate per alcuni minuti. Creare una di queste pozioni è davvero semplice, sebbene sia fondamentale disporre di un'ingrediente che si trova solitamente nelle grotte, ovvero la Lucertola Scalatrice. Si tratta di una grossa lucertola verde oliva che è spesso aggrappata al soffitto o alle pareti delle aree chiuse: per poterla raccogliere è fondamentale colpirla con una freccia, visto che è sufficientemente scaltra da scappare via appena nota la presenza del giocatore. Una volta raccolta qualche lucertola, potrete combinarla con una parte di mostro per creare una pozione e, nel caso in cui voleste aumentarne l'efficacia, potrete utilizzare un maggior numero di creaturine. Se non sapete come creare una pozione, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come cucinare in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Usate il set anfibio

Esiste anche un'alternativa alle Pozioni Antiscivolo, ma in questo caso vi ci vorrà un bel po' prima di poterla utilizzare in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ci stiamo infatti riferendo al Completo Anfibio, uno speciale set di armatura che, se indossato, permette di ottenere lo stesso effetto di aderenza che si ottiene con i consumabili. Sappiate però che non si tratta di un'armatura in vendita e l'unico modo per ottenerlo è portare a termine la lunga quest della Gazzetta Quadrifoglia (quella che serve anche per potenziare le armature in Zelda Tears of the Kingdom), che si attiva visitando quello che solo all'apparenza è uno stallaggio ad est del Villaggio Rito (nella parte a nord-ovest di Hyrule. Una volta avviata la quest, dovrete completare una piccola attività secondaria in ognuno degli stallaggi sparsi in giro per la mappa, dopodiché potrete far ritorno alla Gazzetta Quadrifoglia per reclamare la ricompensa.

