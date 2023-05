The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come fare scorta di frecce

In The Legend of Zelda Tears of the Kingdom potete godervi Hyrule in tutta la sua (nuova) bellezza. Ma accade sempre lo stesso. Vi trovate a fronteggiare i nemici a colpi del vostro fido compagno arco e delle vostre frecce quando... le frecce si esauriscono! Che disastro! E ora?

Non preoccupatevi, perché come al solito noi di Everyeye veniamo in aiuto con un’altra guida. Volete sapere come guadagnare frecce con facilità su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e conoscere tutti i possibili metodi per ottenerle? Siete nel posto giusto. Buona lettura!

Come fare scorta di frecce in Zelda Tears of the Kingdom

A spasso per Hyrule vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in casse e barili. Il primo metodo, nonché quello "relativamente" più facile, nonostante nessuno di essi possa essere realmente considerato difficile, è proprio quello di romperle. Vi basta impugnare un’arma a due mani o un’ascia di pietra per demolirla con facilità e ottenere le vostre frecce. Facile, no?

Bene, proseguiamo. Il secondo metodo è leggermente più "difficile", ma anche in questo caso tutto è relativo. Vi basta cercare dei nemici che performano attacchi con l’arco. Una volta trovati, appostatevi davanti a loro con lo scudo di legno alzato tenendo premuto il tasto ZL. Un colpo dopo l’altro, saranno proprio questi “prodi arcieri” a riempire le vostre scorte di frecce. Non dovrete fare altro che lasciarvi colpire. Come detto, colpo dopo colpo si cacceranno dentro il vostro scudo e poi vi basterà smettere di tenere premuto il tasto ZL e le frecce si “riverseranno” direttamente nel vostro inventario.

Passiamo al terzo metodo, quello ancora più semplice. Come in pressoché qualsiasi altro videogame che avete giocato, cosa fate quando siete a corto di un oggetto per averlo con facilità? Esatto, proprio così: andate dal mercante e ne comprate quanto più potete. Dunque, sapete benissimo cosa fare.

Andiamo avanti. Se siete soliti a collezionare gli Amiibo dei vari giochi Nintendo, avete veramente vita facile. Basta attivarli e riceverete ricompense gratuite ogni giorno.

Passiamo all’ultimo metodo. Consiste nell’utilizzare una delle meccaniche del gioco. Infatti, come saprete, non è possibile essere colpiti quando il nemico con l’arco si trova ben al di fuori del vostro campo visivo. Non dovete fare altro che sfruttare questo piccolo dono che Zelda Tears of the Kingdom ci offre. Abbassate la telecamera verso le frecce e fate man bassa di ciò che trovate senza il minimo pudore.



