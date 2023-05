The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come fare surf con lo scudo

Fra le meccaniche di Breath of the Wild che tornano anche in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom troviamo la possibilità di fare surf con gli scudi, che è ora ancora più profonda grazie alle nuove abilità di Link.

Come fare surf con lo scudo

Per saltare sullo scudo e percorrere le varie discese del regno di Hyrule in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è sufficiente premere una semplicissima combinazione di tasti. Mentre si tiene premuto il tasto ZL per alzare lo scudo, occorre saltare con X e poi premere il tasto A. In alternativa, potete premere contemporaneamente ZL e A dopo aver saltato o, più in generale, mentre Link è sospeso in aria. A prescindere da come la attiviate, l'azione eseguita sarà sempre la stessa. Sappiate inoltre che fare surf con lo scudo ha un impatto considerevole sulla durata dell'oggetto, quindi percorrere lunghi tratti in questo modo finirà col distruggerlo. In ogni caso potete ritirare lo scudo poco prima che si rompa e dare un'occhiata alla nostra guida su come riparare le armi in Zelda Tears of the Kingom per rimetterlo in sesto.

Usi alternativi dello scudo

Una delle peculiarità di questa speciale mossa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom consiste nella possibilità di agganciarsi ai binari e percorrerli così senza la necessità di costruire veicoli. Il surf su scudo trae anche vantaggio da tutte le possibilità offerte da Compositor, una delle principali abilità del protagonista. Agganciare un carrello allo scudo, ad esempio, permette di trasformare l'oggetto in una sorta di skateboard e muoversi così anche su superfici piane. Fondere lo scudo con una molla, invece, fa sì che la combinazione di tasti faccia balzare Link in aria e tale mossa risulta utilissima quando si vogliono superare ostacoli come le difese che circondano i perimetri di alcuni accampamenti dei nemici.

