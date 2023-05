The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come trovare il cavallo di Ganon

Se non avete la possibilità di sbloccare Epona in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sappiate che esiste un luogo del regno di Hyrule in cui si nasconde il possente cavallo di Ganon.

Aggiungere questo quadrupede alla collezione di Link non è semplicissimo, ma esistono alcuni trucchetti che permettono in pochi minuti di addomesticare l'animale e registrarlo presso un checkpoint. Il primo step consiste nel raggiungere il luogo in cui pascola questo cavallo, ovvero poco più a sud del Monte Avenlan, a sud-est del Villaggio Finterra. Il vostro obiettivo si trova proprio nella penisola contenuta fra la Baia di Finterra e la Baia Remota: una volta sul posto non potete sbagliarvi, visto che il cavallo di Ganon spicca fra tutti gli altri sia per via delle sue dimensioni che per la pelle verde scura e la criniera arancione.

Prima di avvicinarvi, però, sarebbe opportuno prepararsi adeguatamente e sfruttare tutto l'equipaggiamento necessario per la cattura. Innanzitutto, utilizzate un'uniforme che aumenti la silenziosità oppure bevete una pozione con il medesimo effetto, così che il cavallo non noti la vostra presenza fino all'ultimo istante. Poi assicuratevi di avere almeno due indicatori e mezzo di vigore (due cerchi verdi e un'altra metà: in caso contrario, potete bere una pozione che aggiunge ciò che vi manca, così da non avere problemi in fase di cattura. Ora che è tutto pronto, accucciatevi e proseguite verso le spalle del cavallo. Una volta raggiunto, premete A per salire e poi continuate a premere il tasto L fino a quando l'animale non si placherà e ne avrete il controllo.

Ora non resta altro da fare che raggiungere lo stallaggio più vicino senza mai scendere, dal momento che basta poco affinché l'animale si spaventi e decida di scappare. Effettuate un salvataggio automatico e poi dirigetevi verso lo Stallaggio dei Gemelli, verso ovest. Fate attenzione al mago elettrico nei paraggi e al gruppo di Boblin che sorveglia la Muraglia di Finterra. Il resto del percorso non dovrebbe essere particolarmente difficile e basterà correre verso l'obiettivo. Una volta allo stallaggio, registrate il cavallo per 20 Rupie e sarà vostro per sempre. Per chi se lo stesse chiedendo, questo speciale animale è dotato di 5 Stelle in Forza, 2 Stelle in Velocità e un carattere Selvaggio.

Prima di lasciarvi alla mappa che indica la posizione del cavallo e quella dello stallaggio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come raggiungere il castello di Hyrule in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.