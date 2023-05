The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: cosa fare dopo aver finito il gioco

Il mondo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, diviso fra isole galleggianti e territori della superficie, offre una miriade di possibilità. Se avete terminato la trama e vi dispiace l’idea di abbandonare un gioco che avete amato, ci sono ancora diverse frecce che potete scagliare dal vostro arco, e senza bisogno di usare Compositor.

Come il suo predecessore, Breath of the Wild, anche Zelda: Tears of the Kingdom non possiede una modalità “Nuovo Gioco +” in cui aggiungere contenuti nuovi o nuove sfide di livello più elevato. Ciò nonostante, dopo aver sconfitto il boss finale, il gioco ci darà la possibilità di esplorare liberamente tutto il mondo di gioco per portare a termine tutte quelle attività trascurate nel corso della storia principale. Una volta che avremo sviluppato e concluso tutte le sfide della storia principale di Zelda: Tears of the Kingdom, potremo dilettarci in alcune attività extra di post-completamento che promettono di regalarci ancora altre ore di gioco. Le scopriamo tutte in questa guida.

Non dimentichiamoci che possiamo facilitarci l'esplorazione in tantissimi modi diversi, ad esempio possiamo imparare come scalare le pareti bagnate, sfrecciare a cavallo di Epona il cavallo di Link, oppure come far passare il tempo e modificare il meteo.

Cosa cambia dopo aver completato Zelda Tears of the Kingdom

Quando avremo completato l’avventura e assistito interamente ai titoli di coda, l’ultima sfida principale del gioco sarà contrassegnata come completata. Non ci verrà concesso di salvare la nostra partita, ma potremo ricaricare l’ultimo salvataggio e scoprire alcune differenze.

Per prima cosa, tutti i salvataggi relativi a una partita completata saranno indicati con una stellina, permettendoci di distinguerli dagli altri. In più, consultando la Tavoletta di Pruna, visualizzeremo la percentuale di completamento di Zelda TOTK, precisamente nell’angolo in basso a destra. Questo ci consentirà, inoltre, di visualizzare il numero di attività post-game disponibili. A ciò si aggiungerà la possibilità di visualizzare, nell’angolo a sinistra della mappa di gioco, la percentuale di completamento della mappa di Hyrule, permettendoci di comprendere quanto ancora rimane da esplorare. La percentuale sale ogni volta che scopriamo dei sacrari, otteniamo dei semi di Korogu o raggiungiamo delle nuove località.

Come completare la mappa di Zelda Tears of the Kingdom

Partiamo dai Sacrari. Zelda: Tears of the Kingdom ne conta ben 152 in totale, disseminati per tutto il mondo di gioco, precisamente 120 in Superficie e 32 nel Cielo e nessuno nel Sottosuolo. Ognuno di essi custodisce un mini-dungeon all’interno del quale potremo misurarci con alcuni enigmi di complessità crescente per ottenere scrigni del tesoro segreti e Sfere della benedizione.

I Semi di Korogu, che ritornano dopo averci fatto ammattire con la ricerca di ben 900 unità in Breath of the Wild, hanno deciso di ampliare ulteriormente il proprio numero, al punto che Zelda: Tears of the Kingdom ci metterà alla prova con il ritrovamento di ben 1000 Semi di Korogu. Se vogliamo raggiungere il 100% di completamento, anche la carta geografica di Hyrule deve essere arricchita con i nomi di tutte le località che sorgono all’interno del gioco. In tal caso, ogni volta che visitiamo un sito, assicuriamoci che appaia in sovrimpressione il suo nome.

Come completare il Compendio di Hyrule

Se siamo dei perfezionisti, ci sono ancora molte altre attività a cui possiamo dedicarci, ad esempio completare il Compendio di Hyrule. A questo scopo, avremo bisogno usare lo Scattaimmagini per ispezionare e sbloccare tutti i dettagli di armi e armature acquisite per la prima volta.

Possiamo fare lo stesso anche su nemici e boss per registrarne i dati, ma prima dovremo sconfiggerli. Annientare i mostri, peraltro, è un’altra delle attività con cui possiamo dilettarci: accertiamoci di sterminare tutti quelli che ancora non abbiamo incontrato, percorrendo in lungo e in largo tutta Hyrule e registrando tutte le nostre vittorie sulla Tavoletta di Pruna. Per finire, diamo un’occhiata a tutto l’elenco delle sfide secondarie che ancora non abbiamo ultimato. Potrebbero esserci missioni secondarie che abbiamo iniziato senza portare a termine. Quale miglior momento per smettere di procrastinare e riprendere da dove abbiamo interrotto?

Se tutto questo non dovesse bastare, nessuno vieta di sognare e attendere un DLC, proprio com'è successo con il precedente capitolo, Zelda: Breath of the Wild. Per adesso, l'ultima patch di Zelda Tears of the Kingdom ha risolto un importante bug, a dimostrazione che c'è ancora tutto l'interesse di rendere indimenticabile l'esperienza di gioco.