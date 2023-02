The Legend of Zelda Tears of the Kingdom costerà 70 dollari? Caos sul prezzo del gioco

Poco dopo l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti, il Presidente della casa di Kyoto ha confermato che il prezzo dei giochi e delle console Nintendo non aumenterà se non in caso di assoluta necessità. Nonostante questo, sta destando sospetti il prezzo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom comparso su eShop.

La pagina di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo eShop USA riportava un prezzo di 69.99 dollari, dunque più alto di dieci dollari rispetto al normale prezzo di listino dei giochi Nintendo (fissato a 59.99 dollari negli USA), poco dopo il riferimento al prezzo è stato rimosso, come segnalato da vari insider, tra cui Wario64.

Nel mentre, catene come Walmart, Target, Best Buy e GameStop hanno chiuso i preordini del gioco, fino a poche ore fa era possibile preordinare The Legend of Zelda Tears of the Kingdom al prezzo di 59.99 dollari presso i rivenditori citati. Che cosa sta succedendo, dunque? Sono in molti a pensare che i preorder riapriranno questa notte dopo il Nintendo Direct, con un prezzo però fissato a 69.99 dollari, inoltre Nintendo potrebbe annunciare proprio durante l'evento una Collector's Edition.

Non ci resta che attendere il Nintendo Direct di mercoledì 8 febbraio per saperne di più, Nintendo aumenterà davvero il prezzo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom o si è trattato semplicemente di un errore?